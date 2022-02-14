Премьер-министр Канады заявил о введении режима ЧП из-за протестов в стране

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что намерен задействовать закон о чрезвычайном положении для разрешения ситуации с протестами в стране. Он подчеркнул, что режим будет временным, в его рамках полиции предоставят дополнительные полномочия, в том числе в вопросе наложения штрафов и арестов, пишет РИА Новости.

После обсуждений с кабинетом, после консультаций с премьерами всех провинций и территорий, после разговоров с лидерами оппозиции федеральное правительство задействует закон о чрезвычайном положении, <...> чтобы решить вопрос с блокадами и оккупациями, — сообщил Трюдо.

Ранее режим чрезвычайного положения ввели в канадской провинции Онтарио в связи со вспышкой протестов против коронавирусных ограничений. Организаторами протестов стали дальнобойщики страны, которые заблокировали множество трасс, тем самым препятствуя доставке товаров.

До этого стало известно, что протестующие в Канаде перекрыли мост Амбассадор, соединяющий город Уинсор в провинции Онтарио с американским Детройтом (штат Мичиган). Этот путь является одним из самых загруженных сухопутных пограничных переходов в Канаде и основным маршрутом для грузовых автомобилей.

В ряде городов Канады проходят акции протеста против коронавирусных ограничений. Самая крупная из них началась 29 января в Оттаве. В канадском Виннипеге, штат Манитоба, четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля. На фоне манифестаций премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьёй уехал из своего дома из соображений безопасности.