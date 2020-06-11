Премьер-министр Канады не стригся с начала пандемии

Пользователи Сети заметили, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо не стригся с марта, когда в стране из-за пандемии закрылись все парикмахерские. Таким образом глава правительства выражает свою солидарность с простыми канадцами, которые тоже не могут подстричься.
Длина волос Трюдо стала поводом для бесконечных шуток в Интернете. Одни пользователи отмечают, что внешний вид премьера напоминает о временах Средневековья, другие хвалят его за солидарность с народом. Аналитики же считают это тонким политическим ходом.
Он очень хорошо понимает важность символизма в лидерстве.Да и в целом ему такой стиль очень идёт, —рассказал The New York Times политический консультант Питер Доноло.
Ранее NEWS.ru писал о том, что более 190 тысяч канадцев были вынуждены вернуть государству пособия по программе поддержки пострадавших от пандемии. Выяснилось, что они не соответствовали критериям для выделения субсидий.