Премьер-министр Канады не стригся с начала пандемии

https://static.news.ru/photo/cddf0658-ac83-11ea-bfc9-fa163e074e61_660.jpg Джастин Трюдо Фото: justinpjtrudeau/instagram.com

Пользователи Сети заметили, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо не стригся с марта, когда в стране из-за пандемии закрылись все парикмахерские. Таким образом глава правительства выражает свою солидарность с простыми канадцами, которые тоже не могут подстричься.

Длина волос Трюдо стала поводом для бесконечных шуток в Интернете. Одни пользователи отмечают, что внешний вид премьера напоминает о временах Средневековья, другие хвалят его за солидарность с народом. Аналитики же считают это тонким политическим ходом.

Он очень хорошо понимает важность символизма в лидерстве. Да и в целом ему такой стиль очень идёт, — рассказал The New York Times политический консультант Питер Доноло.

Il a pris 10 ans en 5 ans, Justin Trudeau... pic.twitter.com/ufjDRSJGUi — Pantin Barcommuned (@MickThaL0peCMoi) June 3, 2020

Ранее NEWS.ru писал о том, что более 190 тысяч канадцев были вынуждены вернуть государству пособия по программе поддержки пострадавших от пандемии. Выяснилось, что они не соответствовали критериям для выделения субсидий.