Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху высказался о состоянии отношений России и Ирана.
По его мнению, позиции Москвы и Тегерана не всегда совпадают. Также премьер назвал Иран среди двух «опасностей для будущего» РФ наряду с суннитским радиальным исламом.
Большее зло — шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном, который стремится обладать ядерным вооружением, стремясь завоевать Ближний Восток, — отметил Нетаньяху.
Израильский политик считает, что в конечном итоге иранская сторона направит оружие и идеологию не только на Запад и Израиль, но и Россию, передаёт
Ранее News.ru писал. что Биньямин Нетаньяху посетит Россию с однодневным визитом 12 сентября. Во время своего пребывания в Сочи политик встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках переговоров политики обсудят вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями о ситуации на Ближнем Востоке.