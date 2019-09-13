https://static.news.ru/photo/6736d362-d525-11e9-8ac3-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Benjamin Netanyahu/facebook.com

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху высказался о состоянии отношений России и Ирана.

По его мнению, позиции Москвы и Тегерана не всегда совпадают. Также премьер назвал Иран среди двух «опасностей для будущего» РФ наряду с суннитским радиальным исламом.

Большее зло — шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном, который стремится обладать ядерным вооружением, стремясь завоевать Ближний Восток, — отметил Нетаньяху.

Израильский политик считает, что в конечном итоге иранская сторона направит оружие и идеологию не только на Запад и Израиль, но и Россию, передаёт РБК .

Ранее News.ru писал. что Биньямин Нетаньяху посетит Россию с однодневным визитом 12 сентября. Во время своего пребывания в Сочи политик встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках переговоров политики обсудят вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями о ситуации на Ближнем Востоке.