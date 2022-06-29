Премьер Испании: страны НАТО послали Путину сигнал «ты не победишь» Премьер Испании: все страны НАТО послали Путину сигнал о том, что он не победит, а Россия — основная угроза для блока

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Педро Санчес

Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил на саммите НАТО в Мадриде, что все входящие в Альянс страны послали президенту России Владимиру Путину послание, что он не сможет победить, сообщает Reuters. Глава кабмина также подчеркнул, что именно Москва должна считаться основной угрозой для всех стран — членов военно-политического блока.

Сигнал Владимиру Путину на саммите НАТО — «ты не победишь», — цитирует агентство Санчеса.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что все участники саммита сказали президенту Украины Владимиру Зеленскому, что конфликт на Украине можно урегулировать только на поле боя. По его словам, Альянс продолжит помогать Киеву.

Ранее президент США Джо Байден поздравил Турцию, Швецию и Финляндию, которые подписали трехсторонний меморандум, открывающий путь к расширению НАТО. По словам хозяина Белого дома, документ послужит укреплению Альянса и его коллективной безопасности.