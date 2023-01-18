Премьер-министр Испании рассказал о «скрытых союзниках» Путина в Европе

Фото: Eduardo Parra / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в Европе существуют пророссийские политические силы, которые поддерживают президента России Владимира Путина, пишет испанская газета La Vanguardia. Глава испанского правительства уточнил, что на данный момент эти силы предпочитают скрывать свои симпатии. Он призвал помешать этим политическим силам проникнуть в государственные органы Европы.

У Путина есть много союзников в Европе, которые сейчас скрывают свою симпатию, но которые всего год назад навещали его и хвалили его методы. Мы должны помешать этим политическим силам проникнуть в государственные органы и разрушить Евросоюз изнутри, — сказал Санчес.

Глава кабмина при этом не стал уточнять, каким образом он собирается помешать этим политическим силам занимать высокие посты.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что санкции Евросоюза погрузят экономику России в рецессию на десятилетия. По ее словам, индустрия РФ лишается современных и «критических» технологий.

Ранее авторы материала в издании Politico предположили, что власти стран Евросоюза должны расширить список стран, выступающих против России в ситуации вокруг Украины.