Премьер-министр Ирака прибыл в Москву Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани прибыл с визитом в Москву

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Мухаммед Шиа ас-Судани

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани прибыл с официальным визитом в Москву, сообщает РИА Новости. Его самолет приземлился в аэропорту Внуково-2.

Отмечается, что Шиа ас-Судани проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он обсудит с ним вопросы логистики и энергетики, а также безопасность в регионе.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что 11 октября Путин и Шиа ас-Судани примут участие в пленарном заседании Российской энергетической недели. О поездке в российскую столицу «в ближайшие несколько недель» Министерство иностранных дел Ирака сообщало в конце сентября.

9 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с главой Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом. Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что стороны планировали обсудить арабо-израильский конфликт.

До этого Москву посетил командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар. В ходе своего визита в российскую столицу он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. При этом в Кремле и Минобороны эту информацию не комментировали. В рамках переговоров с ответственными лицами РФ Хафтар обсудил ситуацию в Ливии. Также были затронуты темы двусторонних отношений, пути их укрепления и развития.