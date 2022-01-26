Премьер-министр Хорватии извинился перед украинцами за слова президента

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился перед украинцами за слова президента страны Зорана Милановича, говорится в его заявлении, размещённом на правительственной странице в Twitter. Ранее глава государства заявил, что в случае конфликта между Россией и Украиной выведет хорватский контингент НАТО из региона. Также он высказался относительно коррупции на Украине. Премьер отметил, что позиция президента не совпадает с правительственной. Тем более что, по его словам, солдат Хорватии на Украине вообще нет.

Учитывая то, что на Украине наших солдат нет, а контингент, который находился в Польше, уже вернулся, я не знаю, каких именно военных намерен вывести президент. Его заявление о коррупции на Украине — это не наша позиция, и я от имени правительства прошу прощения перед украинцами за такую безалаберность, — отметил Пленкович.

Как ранее заявил Миланович, Хорватия не только не будет отправлять военных, но если произойдёт эскалация, отзовёт всех до последнего хорватского военного. Это не связано ни с Украиной, ни с Россией, это связано с динамикой американской внутренней политики, Джо Байдена и его администрации. Глава Хорватии также подчеркнул, что страна не имеет отношения к расширению НАТО. Также он заявил, что Украина до сих пор остаётся одной из самых коррумпированных стран.

После этого посла Хорватии Аницу Джамич вызвали в МИД Украины и донесли позицию о категорической неприемлемости заявлений президента страны.

А украинский сайт «Миротворец» внёс Милановича в свою базу как «кремлёвского пропагандиста» и за «оправдание российской агрессии против Украины».