Премьер-министр Австралии призвал соотечественников покинуть Украину

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал соотечественников, живущих на Украине, немедленно уехать из этой страны. Как сообщается на его сайте, политик также призвал Россию «продолжить участие в дискуссиях с другими государствами, которые хотят урегулировать эту проблему».

Если вы хотите уехать, сейчас самое время, — заявил премьер.

Он напомнил, что на этой неделе в Мельбурне состоится совещание министров иностранных дел четырёхстороннего диалога Quad с участием Австралии, Индии, США и Японии. На нём будут обсуждаться в том числе вопросы коллективной безопасности.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Австралии Питер Даттон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Украины, подтвердив «решительную поддержку Украины перед лицом агрессии со стороны России и важность защиты основанного на правилах мирового порядка».

До этого Госдеп США распорядился начать добровольный отъезд американского дипломатического персонала из посольства на Украине, а также порекомендовал гражданам США подготовиться к самостоятельному отъезду в случае угрозы со стороны России. Об аналогичных мерах также заявили Великобритания и Австралия.