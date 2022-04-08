Премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет в Россию 19 апреля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Россию с официальным визитом 19 апреля, сообщается на сайте кабмина республики. 9 апреля глава правительства провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и условился обсудить с ним ряд вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества.

Премьер-министр Республики Армения и президент Российской Федерации коснулись вопросов экономического сотрудничества между двумя странами и договорились, что эти вопросы будут подробно обсуждены в ходе официального визита Никола Пашиняна в Россию 19 апреля, — говорится в тексте.

Армянский премьер также рассказал российскому лидеру о результатах встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем, которая состоялась в Брюсселе 6 апреля.

Ранее сообщалось, что 69,7% жителей Армении считают необходимым ограничить отношения с Россией и расширить их с ЕС и США. По мнению 26,4% респондентов, стратегическое сотрудничество с Россией — единственный вариант для Армении, а 3,9% выступают за полное его прекращение. Противники отношений между Ереваном и Москвой полагают, что эта основная причина, препятствующая развитию отношений с Западом.