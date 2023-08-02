Премьер Канады Трюдо расстался с женой после 18 лет брака

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Премьер-министра Канады Джастина Трюдо

Канадский премьер Джастин Трюдо расстался с женой Софи после 18 лет брака, об этом он написал у себя в соцсетях. По его словам, к такому решению они пришли после ряда трудных бесед.

Софи и я хотели бы сообщить, что после множества многозначительных и сложных бесед мы приняли решение расстаться, — написал Трюдо.

Канадский премьер подчеркнул, что он и его жена сохраняют глубокую привязанность и уважение друг к другу, а также к всему, что они создали вместе. Кабинет премьера подтвердил, что супруги официально подписали соглашение о раздельном проживании, который является формальным выражением их решения развестись. Они также предприняли все необходимые правовые и этические действия в связи с этим решением.

В течение периода раздельного проживания супругам предстоит уладить финансовые вопросы и вопросы, связанные с опекой над детьми. Трюдо также попросил общественность уважать его личную жизнь в интересах его троих несовершеннолетних детей. Джастин Трюдо и журналистка Софи Грегуар вступили в брак в 2005 году и воспитывают троих детей в возрасте 15, 14 и 9 лет.

Ранее стало известно, что жена российского футболиста Павла Погребняка блогер Мария Шаталова обратилась в суд и потребовала развода. Женщина просит оставить с ней трех детей и решить вопрос с алиментами. В пресс-службе Преображенского районного суда подтвердили информацию о разводе, подчеркнув, что супруги не планируют делить имущество. Дата судебного заседания пока не назначена.