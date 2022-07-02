Премьер Канады объявил о передаче Украине бронемашин

Фото: Министерство национальной обороны Канады

LAV II ACSV

Канада направит Украине 39 бронированных машин поддержки Armoured Combat Support Vehicle (ACSV) в рамках военной помощи. Техника будет передана Киеву в течение лета после небольшой подготовки, сообщает телеканал СВС со ссылкой на премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Легкая бронетехника, которую мы отправим, будет чрезвычайно эффективной, - заверил глава правительства.

Он также сообщил, что украинской армии будут переданы шесть видеокамер высоко разрешения, предназначенных для установки на турецкие беспилотники Bayraktar, имеющиеся на вооружении ВСУ.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что партнеры Вашингтона по всему миру последуют его примеру и окажут военную помощь Украине. Оружие Киеву обещали поставить более 50 стран. Они передадут ВСУ свыше 600 танков, около 500 артиллерийских систем, порядка 140 тысяч боеприпасов, противотанковые системы, а также реактивные системы залпового огня. Сами США предоставят Украине вооружения на сумму около $800 млн.