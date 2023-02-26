Посол России заявил, что в Канаде не верят в принадлежность Крыма Украине Посол России Степанов: премьер Канады Трюдо не верит в принадлежность Крыма Украине

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сам не верит своим словам о принадлежности Крыма Украине, заявил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов. До этого на странице главы канадского правительства в соцсетях было опубликовано заявление, в котором он, в частности, утверждает, что «Крым всегда был и остается Украиной».

Во-первых, у канадского кабинета на найме плохие пропагандисты. Во-вторых, видно, что премьер Трюдо сам не верит в то, что говорит, — сказал Степанов.

Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер ранее отметил, что Украина напрасно надеется на помощь Вашингтона в вопросе захвата Крыма. По его мнению, американские власти ограничатся лишь поддерживающей риторикой.

Он добавил, что цель недавнего визита президента США Джо Байдена в Киев состояла в том, чтобы подтвердить имидж Вашингтона как союзника Украины. Каких-либо конкретных действий со стороны Штатов эта поездка не подразумевала.

Ранее Байден заявил, что возвращение Украиной Крыма может произойти не сразу, возможно, этому будет предшествовать переходный период. Он добавил, что Вашингтон не станет указывать Киеву, на чем заканчивать конфликт с Москвой, украинские власти должны самостоятельно принять решение по этому вопросу.