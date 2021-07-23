Премьер Камбоджи получил от Путина орден Дружбы

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении премьер-министра Камбоджи Хун Сена орденом Дружбы, сообщает интернет-портал правовой информации.
Камбоджийского политика наградили за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между Пномпенем и Москвой.
За большие заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами России и Камбоджи наградить орденом Дружбы Хун Сена — премьер-министра Королевства Камбоджа, — говорится в тексте указа.
Ранее Путин наградил орденом Дружбы уполномоченного по правам ребёнка в России Анну Кузнецову. Она удостоилась награды «за большой вклад в благотворительную общественную деятельность».
В мае 2020 года российский лидер подписал указ о награждении орденом Дружбы мэра норвежской коммуны Сёр-Варангер Руне Рафаэльсена. В тексте документа было указано, что подданный соседнего с Россией королевства внёс большой вклад в сотрудничество двух народов. Коммуна Сёр-Варангер находится в восточной части страны, её административным центром является город Киркенес. Мэр этой коммуны был известен своим лояльным отношением к России, что в большинстве своём несвойственно западным политикам.