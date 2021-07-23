Премьер Камбоджи получил от Путина орден Дружбы

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Препарат от коронавирусной инфекции планируют начать испытывать на людях в Японии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на компанию Shionogi & Co.

Исполнительный директор фармкомпании Исао Тешироги рассказал, что курс лечения составляет пять дней, каждый день необходимо выпивать по одной таблетке. Препарат нейтрализует активность протеазы — фермента, который позволяет вирусу копироваться внутри...