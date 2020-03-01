Власти Соединённых Штатов решили перенести специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США, который должен был пройти 14 марта в Лас-Вегасе, в связи с распространением коронавируса.
Об этом заявил премьер-министр Камбоджи Хун Сен.
Я поддерживаю решение президента Дональда Трампа по отсрочке саммита, так как и США, и странам АСЕАН в одинаковой степени приходится сталкиваться с этим вирусом, — цитирует премьера Xinhua.
Он также призвал всех жителей Камбоджи принимать дополнительные меры по защите от инфекции.
Как ранее писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения признала эффективность принимаемых Россией мер по борьбе с коронавирусом. Агрессивные ранние меры дают положительный результат.
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