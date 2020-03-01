https://static.news.ru/photo/e22f23e0-5c5b-11ea-8c02-fa163e074e61_660.jpg Фото: asean.org

Власти Соединённых Штатов решили перенести специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США, который должен был пройти 14 марта в Лас-Вегасе, в связи с распространением коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Камбоджи Хун Сен.

Я поддерживаю решение президента Дональда Трампа по отсрочке саммита, так как и США, и странам АСЕАН в одинаковой степени приходится сталкиваться с этим вирусом, — цитирует премьера Xinhua.

Он также призвал всех жителей Камбоджи принимать дополнительные меры по защите от инфекции.

Как ранее писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения признала эффективность принимаемых Россией мер по борьбе с коронавирусом. Агрессивные ранние меры дают положительный результат.