Премьер Израиля Яир Лапид признал поражение на парламентских выборах

Фото: Tomer Neuberg/dpa/Global Look Press

Яир Лапид

Премьер-министр Израиля Яир Лапид признал свое поражение и позвонил лидеру оппозиции — главе партии «Ликуд» Биньямину Нетаньяху, чтобы поздравить его с победой на парламентских выборах. Лапид пожелал Нетаньяху успехов, отметив, что Израиль «выше всех политических соображений», сообщает канцелярия главы правительства.

Премьер-министр Яир Лапид позвонил <...> Нетаньяху. Премьер-министр поздравил Нетаньяху с победой на выборах и поручил всем отделам своего министерства подготовить упорядоченную передачу власти, — сказано в сообщении.

В Израиле в минувший вторник, 1 ноября, прошли пятые за последние три года досрочные парламентские выборы. Обработка 99% бюллетеней показала, что крупнейшей фракцией в кнессете 25-го созыва становится возглавляемая экс-премьером Биньямином Нетаньяху партия «Ликуд». Что касается партии «Еш атид» действующего премьера Лапида, она оказалась на втором месте.

Яир Лапид стал премьером Израиля в июле 2022 года. Нетаньяху был премьером страны с 1996 по 1999 год и с 2009 по 2021 год. В общей сложности его правление составило более 15 лет.

Ранее политолог Георгий Федоров сообщил, что если партия бывшего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху выиграет борьбу за формирование правительства страны, политик может вернуться на пост. В таком случае он мог бы помочь России и сыграть большую роль в ее переговорном процессе с Украиной, считает эксперт.