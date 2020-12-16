Премьер Израиля первым в стране получит прививку от COVID-19

https://static.news.ru/photo/22b63624-3fc8-11eb-a0f7-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Yonatan Sindel/JINI/Global Look Press

Первым человеком в Израиле, поставившим прививку от коронавируса, станет премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

В субботу вечером я получу вакцину. Я попросил сделать мне прививку первым, — написал он в Twitter.

Политик объяснил, что таким образом хочет показать пример и доказать гражданам, что необходимо вакцинироваться.

Я упорно трудился, чтобы принести достаточно вакцины для всех — так пожалуйста, используйте её, — подчеркнул он.

Также одним из первых вакцину получит президент государства Реувен Ривлин. Ему поставят прививку 20 декабря в иерусалимской больнице Хадасса Эйн-Керем, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Израиля планируют закупить полтора миллиона доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Посол страны в России Бен Цви отметил, что точные даты поставок пока не определены. Препарат будет приобретён после того, как завершатся все его испытания, а также будут решены процедурные вопросы с израильской стороны.