Премьер Израиля первым в стране получит прививку от COVID-19

Также одним из первых вакцину получит президент государства Реувен Ривлин. Ему поставят прививку 20 декабря в иерусалимской больнице Хадасса Эйн-Керем, передаёт РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Израиля планируют закупить полтора миллиона доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Посол страны в России Бен Цви отметил, что точные даты поставок пока не определены. Препарат будет приобретён после того, как завершатся все его испытания, а также будут решены процедурные вопросы с израильской стороны.