Премьер Израиля Нетаньяху провел разговор по телефону с Зеленским

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба израильского правительства. Подробности беседы политиков не приводились.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил с украинским президентом Владимиром Зеленским, и Украина, которая ранее голосовала в поддержку антиизраильской резолюции [в ООН], на этот раз на голосовании отсутствовала. Комментариев относительно дипломатических дискуссий, которые велись [между Нетаньяху и Зеленским], нет, — говорится в сообщении.

Комитет ООН 12 ноября большинством голосов поддержал предложение Палестины о направлении в Международный суд организации в Гааге запроса о правовом статусе «длительной оккупации, заселения и аннексии Израилем палестинской территории, оккупированной с 1967 года». Инициативу поддержали 98 стран, включая Украину, против высказались 17 государств, 52 воздержались.

После этого посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский сообщил о разочарованности в Украине. Дипломат отметил, что такая позиция не способствует укреплению доверия между двумя странами.

Украинский посол Евгений Корнийчук после этого был вызван в МИД Израиля. Глава отдела международных организаций израильского МИД Амир Вейсброд назвал такой шаг Украины возмутительным.

29 декабря Генассамблея проголосовала за данное обращение. В результате за выступили 87 государств, 26 стран проголосовали против, в том числе Израиль и США. Украина в голосовании не участвовала.

Ранее сообщалось, что Беньямин Нетаньяху в третий раз стал премьер-министром Израиля. Кнессет выразил доверие лидеру партии «Ликуд» по итогам состоявшихся 1 ноября выборов. Нетаньяху был премьером страны с 1996 по 1999 год и с 2009 по 2021 год. В общей сложности срок его правления составил более 15 лет.