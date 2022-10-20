Министр Израиля по делам диаспоры Нахман Шай высказал свою личную точку зрения, призвав правительство страны оказывать Киеву военную помощь, заявил в интервью RTVI премьер-министр страны Яир Лапид. Политик уточнил, что мнение Шая не совпадает с официальной позицией властей израильского государства.
Мы не следили за вопросом, почему он сказал то, что сказал. Но это не соответствует позиции правительства, — подчеркнул он.
Лапид добавил, что как премьер-министр Шай должен заботиться о нацбезопасности и соблюдении интересов своей страны, но при этом четко давать понять, что в российско-украинском конфликте Израиль поддерживает Киев.
Ранее министр по делам диаспоры в Twitter заявил о том, что Израиль должен начать поставки оружия на Украину 16 октября, после того, как Washington Post опубликовала статью о планах Ирана снабжать РФ баллистическими ракетами.
Ранее политолог Станислав Бышок заявил, что после обстрелов территории Украины США и Евросоюз могут изменить условия военной помощи Киеву и допустить применение поставляемого вооружения для атак по территории России. По его словам, предыдущая договоренность была закреплена между киевскими властями и странами Запада только на уровне джентльменского соглашения.