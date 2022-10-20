Премьер Израиля назвал частным мнением слова министра об оружии для Киева Премьер Израиля назвал частным мнением призыв министра поставлять оружие Киеву

Фото: Israeli Prime Minister/Keystone Press Agency/Global Look Press

Яир Лапид

Министр Израиля по делам диаспоры Нахман Шай высказал свою личную точку зрения, призвав правительство страны оказывать Киеву военную помощь, заявил в интервью RTVI премьер-министр страны Яир Лапид. Политик уточнил, что мнение Шая не совпадает с официальной позицией властей израильского государства.

Мы не следили за вопросом, почему он сказал то, что сказал. Но это не соответствует позиции правительства, — подчеркнул он.

Лапид добавил, что как премьер-министр Шай должен заботиться о нацбезопасности и соблюдении интересов своей страны, но при этом четко давать понять, что в российско-украинском конфликте Израиль поддерживает Киев.

Ранее министр по делам диаспоры в Twitter заявил о том, что Израиль должен начать поставки оружия на Украину 16 октября, после того, как Washington Post опубликовала статью о планах Ирана снабжать РФ баллистическими ракетами.

Ранее политолог Станислав Бышок заявил, что после обстрелов территории Украины США и Евросоюз могут изменить условия военной помощи Киеву и допустить применение поставляемого вооружения для атак по территории России. По его словам, предыдущая договоренность была закреплена между киевскими властями и странами Запада только на уровне джентльменского соглашения.