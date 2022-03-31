В Италии рассказали о мнении Путина о режиме прекращения огня на Украине
Премьер Италии Марио Драги: Путин заявил, что условия прекращения огня ещё не «созрели»
Никита Чайка
Никита Чайка
13:59, 31 марта 2022
Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным глава российского государства сообщил, что условия для прекращения огня на Украине ещё «не созрели», сообщает ТАСС. Путин и Драги провели телефонные переговоры 29 марта, как сообщает ТАСС, они длились около часа.
Президент Путин ответил, что условия (для встречи) не созрели, — заявил итальянский премьер.