В Италии рассказали о мнении Путина о режиме прекращения огня на Украине

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В Кремле сожалеют, что стиль работы российского руководства непонятен Вашингтону, и это приводит к опрометчивым решениям с его стороны. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС, ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле.

Это вызывает обеспокоенность, потому что такое полное непонимание как раз приводит к ошибочным решениям, опрометчивым решениям, которые имеют очень плохие последствия, — отметил представитель Кремля. Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал...