18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

В Италии рассказали о мнении Путина о режиме прекращения огня на Украине

Премьер Италии Марио Драги: Путин заявил, что условия прекращения огня ещё не «созрели»
13:59, 31 марта 2022
В Италии рассказали о мнении Путина о режиме прекращения огня на Украине Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным глава российского государства сообщил, что условия для прекращения огня на Украине ещё «не созрели», сообщает ТАСС. Путин и Драги провели телефонные переговоры 29 марта, как сообщает ТАСС, они длились около часа.

Президент Путин ответил, что условия (для встречи) не созрели,заявил итальянский премьер.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео