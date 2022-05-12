Премьер Италии призвал к прямым контактам Путина и Байдена Премьер Италии призвал к прямым контактам Путина и Байдена для достижения мира на Украине

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Для достижения мира на Украине необходим многосторонний формат. Участие в нём должны принять Россия и США, а главная роль будет отведена Киеву. Такое мнение премьер-министра Италии Марио Драги приводит газета Corriere della Sera.

По мнению Драги, которое он, согласно информации издания, высказал на заседании Совета министров страны, изначальное усилие должно привлечь за стол переговоров, главную роль в которых должна играть Украина, все стороны и в особенности — США и Россию. Итальянский премьер подчеркнул, что президент США Джо Байден должен позвонить своему российскому коллеге Владимира Путину. Контакты должны быть перезапущены на всех уровнях, считает Драги.

Ранее он вернулся из поездки в США. Там на пресс-конференции политик также заявил о необходимости контакта между Москвой и Вашингтоном.

Есть усилие, которое должны сделать все, особенно Россия и США, — сесть за стол переговоров. Ни у тех, ни у других пока нет четкой цели, поэтому необходимо приложить усилия, чтобы привести стороны за этот стол, — сказал премьер-министр.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что за последние два месяца не предпринимались действия по возобновлению диалога между РФ и США. Он отметил, что Кремль был настроен на общение, однако в Белом доме «не захотели разговаривать и не захотели слушать».

Представитель Кремля и ранее отмечал, что переговоры между Киевом и Москвой без посредников характеризуются вялостью и нерезультативностью.