Премьер Ирландии: новый тип COVID-19 передаётся быстрее худших прогнозов

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Новый штамм коронавируса распространяется со скоростью, которая превышает наихудшие прогнозы, заявил премьер-министр Ирландии Микал Мартин.

По его словам, в настоящее время уже очевидно, что мир имеет дело со штаммом COVID-19, распространяющимся «намного, намного быстрее».

На самом деле он распространяется темпами, превосходящими самые пессимистические модели, известные нам, — заявил он, комментируя ужесточение в Ирландии ограничений по коронавирусу до 31 января.

Как писал NEWS.ru, ранее власти Великобритании приняли решение о распространении самых жёстких ограничений из-за коронавируса на большую часть территории страны.

Британские учёные ранее сообщили, что новая вариация вируса может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, новый штамм доминирует в британской столице.

Выявленная мутация COVID-19 была зафиксирована уже во многих странах. Поэтому власти некоторых государств, в том числе России, ограничили авиасообщение с Великобританией или вовсе закрыли границы.