Премьер Ирака назвал виновных в эскалации палестино-израильского конфликта Премьер Ирака: мировые державы ответственны за эскалацию на Ближнем Востоке

Фото: Iranian First Vice Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мухаммед Шиа ас-Судани

Политика Израиля и мирового сообщества стала причиной эскалации палестино-израильского конфликта, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани. По его словам, которые приводит сайт Кремля, Ирак поддерживает мирное решение конфликта и может оказать содействие в урегулировании.

Сейчас наблюдается опасное развитие событий на палестинском направлении. Это естественное следствие действий Израиля, продолжавшего нарушать права палестинцев. <...> Международное сообщество молчало и не могло выполнить свои обязательства, — сказал Шиа ас-Судани.

Премьер-министр Ирака прибыл в Москву утром 10 октября. Его самолет приземлился в аэропорту Внуково-2. С российским президентом Владимиром Путиным он планирует обсудить вопросы логистики и энергетики, а также безопасность в регионе. Кроме того, политики примут участие в пленарном заседании Российской энергетической недели.

Во время встречи с иракским премьером Путин заявил, что кризис на Ближнем Востоке является ярким примером провала политики США. По его словам, решением конфликта между Израилем и Палестиной может стать реализация меры ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства. Глава государства призвал свести к минимуму ущерб мирному населению. По его словам, Россия донесла подобную свою позицию до обеих сторон конфликта.