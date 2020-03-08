Премьер-министр Индии Нарендра Моди в Международный женский день передал свои аккаунты в соцсетях в распоряжение женщинам, чтобы они рассказали о себе и своих идеях. Индийский политик — один из самых популярных мировых лидеров в соцсетях: у него более 53 млн подписчиков в Twitter, 44 млн — в Facebook и более 35 млн — в Instagram.
В течение этого дня семь успешных женщин будут делиться своим жизненным опытом и общаться с вами через мои аккаунты в социальных сетях, — сообщил премьер в Twitter.
Greetings on International Womenâs Day! We salute the spirit and accomplishments of our Nari Shakti. As Iâd said a few days ago, Iâm signing off. Through the day, seven women achievers will share their life journeys and perhaps interact with you through my social media accounts.
За несколько дней до 8 Марта Моди сообщил, что готов передать свои соцсети женщинам, «которые вдохновляют», и сам отобрал кандидаток.
Первой женщиной, которая вышла в Сеть через Twitter премьера, стала основательница программы Food Bank India Снеха Мохандосс. Она организует сбор продуктов питания от благотворителей и распределяет их среди нуждающихся. 8 марта она, пользуясь случаем, призвала всех сограждан присоединиться к её проекту и «накормить хотя бы одного нуждающегося человека».
Как писал NEWS.ru, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил женщин с Международным женским днём и напомнил об истории происхождения этого праздника. Он подчеркнул, что день 8 Марта «родился в результате борьбы женщин за равноправие». Кроме того, он отметил стремление мужчин выразить восхищение женщинами за их любовь и красоту.