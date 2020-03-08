https://static.news.ru/photo/1cbd4cc8-6114-11ea-b9a8-fa163e074e61_660.jpg Нарендра Моди Фото: Partha Sarkar/Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в Международный женский день передал свои аккаунты в соцсетях в распоряжение женщинам, чтобы они рассказали о себе и своих идеях. Индийский политик — один из самых популярных мировых лидеров в соцсетях: у него более 53 млн подписчиков в Twitter, 44 млн — в Facebook и более 35 млн — в Instagram.

В течение этого дня семь успешных женщин будут делиться своим жизненным опытом и общаться с вами через мои аккаунты в социальных сетях, — сообщил премьер в Twitter.

Greetings on International Womenâs Day! We salute the spirit and accomplishments of our Nari Shakti.

As Iâd said a few days ago, Iâm signing off. Through the day, seven women achievers will share their life journeys and perhaps interact with you through my social media accounts. — Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2020

За несколько дней до 8 Марта Моди сообщил, что готов передать свои соцсети женщинам, «которые вдохновляют», и сам отобрал кандидаток.

Первой женщиной, которая вышла в Сеть через Twitter премьера, стала основательница программы Food Bank India Снеха Мохандосс. Она организует сбор продуктов питания от благотворителей и распределяет их среди нуждающихся. 8 марта она, пользуясь случаем, призвала всех сограждан присоединиться к её проекту и «накормить хотя бы одного нуждающегося человека».

Как писал NEWS.ru, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил женщин с Международным женским днём и напомнил об истории происхождения этого праздника. Он подчеркнул, что день 8 Марта «родился в результате борьбы женщин за равноправие». Кроме того, он отметил стремление мужчин выразить восхищение женщинами за их любовь и красоту.