Премьер Индии Моди предложил провести прямые переговоры Путина и Зеленского

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с предложением о проведении переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом, Моди назвал сложившуюся вокруг спецоперации «очень тревожной». Об этом индийский премьер заявил перед разговором с главой США Джо Байденом, пишет агентство Reuters.

Премьер-министр Индии заявил, что новость об убийстве мирных жителей в Буче на Украине вызывает особую тревогу, — заявили в агентстве.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли на Украину. Они посетили город Бучу под Киевом, где перед ними выложили чёрные пластиковые мешки с телами местных жителей, якобы убитых российскими военными. Об этом написал в своём Twitter украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

3 апреля в Минобороны России опровергли обвинения киeвского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча. Там отметили, что заявления украинcких властей появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.