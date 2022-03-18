Премьер Хорватии заявил, что упавший в Загребе беспилотник нёс авиабомбу

Упавший на прошлой неделе в Загребе беспилотник был дроном-разведчиком, модернизированным для ношения авиабомбы. Об этом заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович, добавив, что бомба была кумулятивной, весила 120 кг и содержала 40 кг взрывчатки. Его слова приводит РИА Новости.

Летательный аппарат был вооружён, произошёл взрыв, речь, вероятнее всего, идёт о авиабомбе, детали обнародуем, когда целый процесс будет завершён. Важно, что мы это знаем, найдены детонатор, осколки, недвусмысленно установлено, что беспилотник, предназначенный для разведки, в данном случае был доработан так, чтобы нести вооружение, — сообщил он.

Пленкович заявил, что не знает, была ли это деверсия, ошибка или злой умысел.

Советский разведывательный беспилотник Ту-141 «Стриж», который находится на вооружении ВС Украины, упал в районе Ярун в ночь с 10 на 11 марта. Уточняется, что он прибыл из воздушного пространства Венгрии, где провёл как минимум 40 минут, до этого пролетев над Румынией.

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что упавший БПЛА прилетел с территории Украины и не нёс угрозы для страны. Власти считают, «что это не было направлено против Хорватии».