Премьер Грузии напомнил Саакашвили о праве на самоубийство

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя голодовку арестованного экс-президента страны Михаила Саакашвили, заявил, что у того есть закреплённое в законодательстве право на самоубийство. Он также исключил перевод политика в обычную клинику, поскольку это может спровоцировать беспорядки, сообщает «Новости-Грузия».

В законе написано, что у человека есть право на самоубийство. Если человек решит убить себя, то он может убить себя, однако, конечно же, государство ответственность за это не возьмёт, — сказал премьер.

По его мнению, Саакашвили специально добивается перевода из тюремной больницы в обычную. Его план заключается в том, чтобы собрать у медучреждения тысячи своих сторонников и спровоцировать «хаос и беспорядки».

Саакашвили был задержан 1 октября после возвращения в Грузию. В настоящее время он содержится в тюрьме Рустави, где объявил голодовку. Против политика возбуждено несколько уголовных дел. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым.

Ранее сообщалось, что он начал принимать лекарства, хотя до этого отказывался от медпомощи. Причиной этому стало ухудшение состояния политика.