Премьер Гренландии потребовал от США уважения Премьер Гренландии Нильсен: остров готов к диалогу с США, но требует уважения

Фото: Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press

Йенс-Фредерик Нильсен

Гренландия готова к партнерству и развитию отношений с США, заявил новый премьер-министр автономной территории Йенс-Фредерик Нильсен во время визита в Данию. В ходе совместной пресс-конференции с датским премьером Метте Фредериксен он подчеркнул, что взамен остров требует к себе уважения, передает датский телеканал TV2.

Мы готовы к сильному партнерству и дальнейшему развитию [с США]. Но мы хотим уважения, — заявил Нильсен, отвечая на соответствующий вопрос.

Нильсен подчеркнул, что Гренландия «никогда не будет собственностью», которую может купить кто угодно. В свою очередь Фредериксен отметила, что Гренландия и Дания модернизируют двусторонние отношения. При этом она добавила, что «с удовольствием встретилась бы» с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Трамп заявил, что серьезно намерен включить в состав США Канаду, Гренландию и Панамский канал. Таким образом глава государства отреагировал на предположение журналиста The Time, что он «немного троллит на этот счет».

По словам Трампа, он не считает это созданием империи, но при наличии подходящей возможности это было бы хорошо. Он добавил, что Гренландия могла бы оказаться в выгодной ситуации, если бы стала частью США.

До этого СМИ подсчитали, что покупка Гренландии у Дании может обойтись США более чем в $2,2 млрд (191,7 млрд рублей) в первом взносе. Последующие ежегодные выплаты составили бы свыше $600 млн (49,6 млрд рублей).