Премьер Греции обвинил Путина в росте цен в стране и мире Премьер Греции Мицотакис переложил вину за рост цен в стране и мире на Путина

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в росте цен во всем мире и конкретно в Греции виноват президент России Владимир Путин. Слова политика прозвучали в ходе интервью телеканалу ANT1. Таким образом он попытался опровергнуть народную фразу о «дороговизне Мицотакиса».

В ходе интервью журналист спросил премьер-министра, почему правительство не снижает НДС даже на некоторые товары первой необходимости. Он также отметил, что рост цен оппозиция называет «дороговизной Мицотакиса».

Импортированная дороговизна, как все понимают, является продуктом войны. И я думаю, что все знают, что такую дороговизну вся планета видела 40 лет назад. Так что это проблема, которую мы должны решить. <...> Нет «дороговизны Мицотакиса», есть «дороговизна Путина», — ответил политик.

Ранее Мицотакис предупредил, что жители Греции должны готовиться к «очень трудной зиме» в связи с подорожанием природного газа. Он подчеркнул, что цены на газ увеличились в 10 раз и ни одна страна не сможет справиться с таким резким скачком. По его мнению, ответственность за повышение цен несет президент России Владимир Путин. Несмотря на это, Греция продолжит оказывать всяческую поддержку Украине, поскольку страна «выбрала свободу и демократию». Премьер-министр Греции добавил, что нельзя «оставлять жертву на милость обидчика».