Премьер Финляндии сообщила о переходе страны на «военную экономику» Премьер Финляндии Марин: страна переходит на военную экономику из-за энергокризиса

Фото: Яндекс.Дзен

Энергетический кризис привел к тому, что Финляндия стала жить в условиях «военной экономики». Такое заявление сделала в интервью Yle премьер-министр страны Санна Марин. Она отметила, что нынешняя ситуация имеет беспрецедентный характер, для ее решения необходимо искать исключительные меры.

Мы живем как будто в условиях военной экономики. Это ненормальная экономическая ситуация, — подчеркнула Марин.

Она также выразила надежду, что Еврокомиссия найдет решение выхода из ситуации. В качестве одной из мер сама Марин назвала установление потолка цен на электричество.

Ранее финский президент Саули Ниинисте заявил, что сейчас не время для налаживания связей с Россией. Он подчеркнул, что между странами утрачено доверие и нет предпосылок для начала нового диалога.

Власти Финляндии также приняли решение сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз. Кроме того, МИД страны определяет квоты времени, отведенного для подачи заявлений на получение визы.