Премьер Эстонии заявила, что Россия ее не пугает Каллас назвала объявление в розыск в России попыткой запугивания

Фото: IMAGO/Eero Vabamagi/Global Look Press

Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила Reuters, что не испугалась из-за решения МВД России объявить ее в розыск. Она предположила, что это связано с ее потенциальным назначением на должность главы дипломатии ЕС на смену Жозепу Боррелю, который сейчас занимает этот пост.

Этот шаг призван запугать меня и заставить воздержаться от решений, которые я бы могла принять. Но это сценарий России. В нем нет ничего удивительного, и мы не боимся, — заявила Каллас.

Помимо Каллас МВД РФ 13 февраля также объявило в розыск госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа. Правительственные чиновники прибалтийской страны попали в базу МВД как разыскиваемые по статье УК РФ. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в России против Каллас и Петеркопа возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении в Эстонии памятников советским воинам.

Ранее СМИ обратили внимание, что в 2022 году именно при премьерстве Каллас в Эстонии было принято решение о сносе более 200 советских памятников, при этом более 50 монументов были разрушены еще до начала работы специальной комиссии по этому вопросу. В частности, тогда по решению эстонского правительства в городе Нарве убрали с постамента танк Т-34.