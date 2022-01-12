Премьер Эстонии возмутилась из-за переговоров РФ и США

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас раскритиковала решение не приглашать Таллин в Женеву на переговоры России и США. НАТО следует выступать «единым фронтом», заняв в отношении Москвы «твёрдую позицию», заявила она в интервью французской газете Figaro.

Для маленькой страны, расположенной, как Эстония, на краю, скажем так, трансатлантического полуострова, главное, чтобы без нашего участия не решали ничего, что нас касается. <...> Вот почему нам не нравится идея проведения переговоров, на которые нас не приглашают, — подчеркнула Каллас.

Эстонский премьер также раскритиковала российские предложения о гарантиях безопасности. Претензию Москвы к НАТО по поводу отказа от «освоения территории» государств, вступивших в Альянс после 1997 года, она назвала «возмутительной».

Ранее стало известно, что на заседании Совета Россия — НАТО представители стран Североатлантического альянса вновь выступили с заявлением о возможности противостояния с Москвой в том случае, если она решится напасть на Украину. При этом между Россией и НАТО остались разногласия не только по Украине, но и по евробезопасности, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.