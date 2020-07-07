Премьер Чехии рассказал об отношениях с Россией

https://static.news.ru/photo/12b29a62-c131-11ea-a8f3-fa163e074e61_660.jpg Андрей Бабиш Фото: Xinhua/Global Look Press

Чехия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш, сообщает ТАСС.

Мы заинтересованы в нормальных отношениях с Россией, — цитирует его агентство.

Он добавил, что отношения будут урегулированы по итогам взаимных консультаций, к подготовке которых чешская сторона «подходит очень ответственно».

Напряжённая ситуация между странами обострилась в апреле 2020 года. Причиной стало решение о сносе памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге. Москва восприняла такие действия как нарушение Договора о дружественных взаимоотношениях.

Российский МИД посчитал недружественными действия чешских властей, которые в начале июня выдворили из страны двух россиян. Якобы один из них попытался обвинить другого в контрабанде ядовитого вещества, чтобы свести личные счёты. По мнению чешского МИД, поведение дипломатов угрожало отношениям с Россией.

Ранее NEWS.ru передавал, что посол Чехии рассказал об ответных мерах на высылку российских дипломатов. Имена дипломатов, которые будут высланы из страны, стали известны ему от директора Третьего европейского департамента Олега Тяпкина.