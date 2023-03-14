Премьер Британии призвал «ускорить» западную военную помощь Украине Премьер Британии Сунак призвал интенсифицировать западную военную помощь Украине

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

В ходе интервью для американского телеканала NBC премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал к «ускорению и интенсификации» западной военной помощи Украине. Он также отметил, что оптимальным решением для западных стран в конфликте на Украине является «сдерживание враждебных действий со стороны любого государства в любом месте».

Правильным решением в этой ситуации было предоставить Украине всю необходимую поддержку для защиты ее территориальной целостности, — добавил Сунак.

Он также высказал свою обеспокоенность возможностью поставок вооружений из Китая в Россию, назвав такие поставки «очень тревожным и опасным развитием событий». По его словам, санкции должны применяться в координации с союзниками, если Китай будет продолжать поставки оружия России.

Великобритания, США и другие страны должны отправить сильный сигнал, чтобы Китай и любое другое государство не поддерживали Россию в этом конфликте, — подчеркнул Сунак.

Премьер-министр прибыл в США для участия в саммите американо-британо-австралийского оборонного партнерства AUKUS, которое рассматривается как проект сдерживания Китая. На саммите лидеры трех стран официально объявили о планах по строительству атомного подводного флота для Австралии.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что поставки Западом оружия киевским властям призваны укрепить их позиции перед началом серьезного диалога с Москвой. Он отметил, что конфликт на Украине в любом случае завершится за столом переговоров.