Премьер Британии отменил поездку в Индию из-за ситуации с COVID

https://static.news.ru/photo/de611bb6-4f61-11eb-a12f-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил запланированный на конец января визит в Индию из-за ухудшения эпидемиологический ситуации на родине. Об отмене своей поездки он сообщил в ходе телефонного разговора с главой правительства Индии Нарендрой Моди.

Премьер-министр [Джонсон] сегодня утром сообщил с сожалением премьер-министру Моди, что он не сможет посетить Индию в этом месяце, как планировалось изначально. В связи с национальным карантином, введённым в понедельник вечером, и с учётом скорости распространения новой разновидности коронавируса премьер-министр заявил, что ему важно оставаться в Великобритании, чтобы сконцентрироваться на борьбе с вирусом в стране, — цитирует ТАСС сообщение канцелярии главы индийского кабмина.

Также в офисе британского премьера уточнили, что Джонсон всё ещё планирует посетить Индию с официальным визитом в первом полугодии 2021 года.

В ходе телефонного разговора главы правительств двух стран отметили важность развития отношений между странами и необходимость сотрудничать в борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Великобритании объявил о введении третьего национального локдауна из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.

Локдаун продлится как минимум до середины февраля. Английские школы переходят с 5 января на режим дистанционного обучения, продолжить обучение в обычном формате смогут только дети представителей «основных» профессий (врачей, социальных работников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов). Жителям Англии разрешено покидать дома только для прогулки, посещения врача или магазина. Людям с хроническими заболеваниями порекомендовали не выходить из дома совсем.

Всего в Великобритании с начала пандемии погибли больше 75,5 тысячи человек. Среди европейских стран этот показатель больше только в Италии, столкнувшейся с серьёзным кризисом в первую волну распространения вируса.