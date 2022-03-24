Премьер Болгарии: страна не будет оказывать военную помощь Украине

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков подтвердил в Брюсселе информацию о том, что его страна не будет оказывать военную помощь Украине. По его словам, которые приводит ТАСС, на данный момент речь идёт об усилении самой Болгарии: к формирующейся болгарской боевой группе готовы присоединиться 150 английских военнослужащих, также ведутся переговоры с Италией.

Болгария делает всё возможное, чтобы поддержать Украину, но без оказания ей непосредственной военной помощи, — сказал Петков.

Ранее Петков заявил, что Болгария намерена отозвать из Москвы своего посла для консультаций. До этого он пообещал ответить на заявление российского посла в республике Элеоноры Митрофановой, согласно которому болгарский народ не поддерживает антироссийскую политику своего правительства. Премьер-министр Болгарии раскритиковал Митрофанову, заявив, что высказывания посла России от имени болгарского народа против болгарского правительства являются неприемлемыми.

18 марта МИД Болгарии объявил десять российских дипломатов персонами нон грата. Как отметила посол РФ Элеонора Митрофанова, это крайне недружественный акт со стороны Софии, поэтому Москва оставляет за собой право на ответные действия.