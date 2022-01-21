Премьер Болгарии ответил России на требование вывести силы НАТО из страны

Болгария давно сделала выбор в пользу НАТО и будет сама решать вопросы своей обороны, заявил премьер-министр страны Кирил Петков, его слова передаёт Болгарское национальное телевидение. Так он отреагировал на один из пунктов предложения России по гарантиям безопасности, который подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к Альянсу после 1997 года.

Болгария — суверенное государство, и мы давно сделали свой выбор, став членом НАТО. И поэтому мы решаем сами в координации с партнёрами, как организовать нашу оборону, — заявил премьер, выступая в парламенте.

По его словам, все страны-члены НАТО находятся в равных условиях и Вашингтонский договор не предусматривает какой-то отдельной их категории, для которых коллективная оборона применялась бы избирательно.

Петков также призвал Российскую Федерацию оставаться приверженной конструктивному диалогу о деэскалации напряжённости и работать в интересах безопасной Европы, основанной на верховенстве права, строгом соблюдении закона и международно-правовых обязательств.

Ранее МИД Румынии также заявил, что требования РФ о выводе военного контингента НАТО с румынской и болгарской территорий являются неуместными и безосновательными

Согласно российскому плану по гарантиям безопасности Альянс должен вывести свои силы из Болгарии и Румынии, которые присоединились к НАТО после 1997 года.