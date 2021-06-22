Премьер Белоруссии заявил об ответных мерах на санкции Запада

Белоруссия примет ответные меры в отношении стран, которые ввели новые санкции против белорусских граждан и предприятий. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Его слова приводит агентство БелТА.

Головченко отметил, что сейчас соответствующая служба изучает текст санкций против граждан и предприятий Белоруссии. Ответные меры могут быть приняты в ближайшее время.

Выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнёрам, — подчеркнул Головченко.

21 июня Евросоюз ввёл санкции против 78 физических лиц Белоруссии и восьми организаций. Поводом стала ситуация с нарушением прав человека в республике. Также о введении санкций заявили в США. В чёрный список попали 16 физических и пять юридических лиц. Санкционные списки также расширили Великобритания и Канада.

Посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что Москва не оставит Минск после введения новых санкций против республики. По его словам, помощь будет оказываться до самых критических обстоятельств. Он подчеркнул, что страны являются союзниками, которые не предают друг друга.