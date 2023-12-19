«Прелюдия к большой заварухе»: Дандыкин о военной операции в Красном море Военэксперт Дандыкин: операция в Красном море приведет к эскалации конфликта

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Начало военной операции «Страж процветания» в Красном море может привести к эскалации конфликта, рассказал NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, йеменские хуситы, против которых выступили США и ряд других стран, намерены установить свое влияние на новой территории.

Главная цель йеменских хуситов в Красном море — это суда, которые идут в Израиль. Но так как они наносят атаки по кораблям в международных водах, наверняка под раздачу попадают и другие грузовые суда. Хуситы — боевое ядро арабского мира. Судя по тому, как они воюют с Саудовской Аравией, можно сделать вывод, что военная мощь у них есть. США заявили о запуске многонациональной операции, в том числе будут действовать Великобритания, Франция, Испания, Канада и даже Сейшелы, — сказал Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что каждая страна, участвующая в операции, будет действовать в меру собственных возможностей, хуситы же, напротив, намерены «стоять до конца».

Но главная причина в том, что хуситы не намерены отказываться от крупнейшего торгового коридора, поэтому им не особо важно, сколько государств будет выступать против них. Им нечего терять, кроме того, за хуситами тоже стоят влиятельные люди. Поэтому вполне можно ожидать, что вместо окончания конфликта он только усугубится. На мой взгляд, данная операция — это прелюдия к большой заварухе, — заключил Дандыкин.

С начала декабря сообщалось о множестве атак йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на суда из разных стран в Красном море. Вследствие этого международные компании начали объявлять о приостановке перевозок в регионе из-за угроз хуситов атаковать любые связанные с Израилем корабли.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва не будет принимать участия в военной операции по защите акватории Красного моря от йеменских хуситов, которую начали западные страны. Согласно данным, в операции задействованы США, Бахрейн, Великобритания, Канада, Испания, Франция и Сейшелы.