Прекрасные яйца: Лондон пообещал вернуть в РФ коллекцию Фаберже

Пока Москва и Париж вместе бьются над тем, как вернуть на родину застрявшую в фонде Луи Виттона коллекцию Морозовых (условия транспортировки картин серьёзно осложнились), у музейщиков возникла новая проблема. Уже через месяц, 8 мая, в лондонском Музее Виктории и Альберта завершит работу выставка-блокбастер, посвященная легендарному российскому ювелиру Карлу Фаберже . От нас на Альбион прибыли три яйца Фаберже и другие шедевры. Теперь предстоит понять, как быть с их логистикой. Между тем в Музее Виктории и Альберта подтвердили NEWS.ru, что не собираются задерживать у себя предметы искусства и делают всё, чтобы они в срок вернулись в Россию в соответствии с контрактами.

На выставке представлены 233 объекта, в том числе 13 были одолжены у российских учреждений, — рассказали в пресс-службе Музея Виктории и Альберта в ответ на запрос NEWS.ru. — Выставка «Фаберже в Лондоне: от романтики к революции» продлится до 8 мая 2022 года. Мы будем тесно сотрудничать с Министерством культуры Британии и с кредиторами (российскими музеями. — NEWS.ru), чтобы обеспечить безопасное возвращение экспонатов по окончании выставки.

В Музее подтвердили, что поддерживают открытый диалог с коллегами из РФ.

Но по соображениям безопасности мы не можем спекулировать по поводу отдельных соглашений, — заключили в Лондоне.

Великобритания. Лондон. Ювелирные пасхальные яйца «Зимнее» (слева) и «Трехсотлетие дома Романовых» (справа), изготовленные фирмой Карла Фаберже в 1913 году по заказу Николая II Jonathan Brady/PA Images/ТАСС

Выставка «Фаберже в Лондоне: от романтики к революции», рассказывающая о лондонском филиале знаменитого русского ювелирного дома, собрала аншлаг. Корреспондент NEWS.ru заглянула на сайт музея (одного из крупнейших европейских собраний декоративно-прикладного искусства) и убедилась, что билеты на нее распроданы. Однако руководство пытается «организовать дополнительные билеты», сказано в объявлении.

Некоторые экспонаты — изящные портсигары , статуэтки — были пожалованы для выставки лично её Величеством Елизаветой Второй. Всего же в подготовке экспозиции приняли участие полсотни музеев и меценатов из разных стран, включая, конечно же, Россию. Три из пятнадцати императорских яиц Фаберже, впервые собранных в одном месте, предоставили Музеи Московского Кремля . Причем британским кураторам выставки разрешили самостоятельно их выбрать. Это пасхальное яйцо «Московский Кремль» (1906) — внутри у него спрятан затейливый музыкальный механизм, исполняющий мелодию распева «Херувимская песнь». Ещё из Москвы до Лондона добралось нефритовое пасхальное яйцо «Александровский дворец» , созданное по заказу Николая II. Последний российский император подарил его своей жене Александре Фёдоровне на Пасху 1908 года. Оно инкрустировано золотом и драгоценными камнями, украшено акварельными портретами царских детей и имеет внутри «сюрпризец» — мини-макет Александровского дворца в Царском селе. Наконец, третья драгоценность — пасхальное яйцо «Трёхсотлетие дома Романовых» , созданное в 1913 году.

Кстати, экспонаты для лондонской выставки предоставили не только Музеи Московского Кремля, но также Государственный музей-заповедник «Павловск», Государственный Эрмитаж, Музей Фаберже из Санкт-Петербурга и Минералогический музей имени Ферсмана Российской академии наук.