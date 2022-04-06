Прекрасные яйца: Лондон пообещал вернуть в РФ коллекцию Фаберже

Пока Москва и Париж вместе бьются над тем, как вернуть на родину застрявшую в фонде Луи Виттона коллекцию Морозовых (условия транспортировки картин серьёзно осложнились), у музейщиков возникла новая проблема. Уже через месяц, 8 мая, в лондонском Музее Виктории и Альберта завершит работу выставка-блокбастер, посвященная легендарному российскому ювелиру Карлу Фаберже. От нас на Альбион прибыли три яйца Фаберже и другие шедевры. Теперь предстоит понять, как быть с их логистикой. Между тем в Музее Виктории и Альберта подтвердили NEWS.ru, что не собираются задерживать у себя предметы искусства и делают всё, чтобы они в срок вернулись в Россию в соответствии с контрактами.
На выставке представлены 233 объекта, в том числе 13 были одолжены у российских учреждений,— рассказали в пресс-службе Музея Виктории и Альберта в ответ на запрос NEWS.ru. — Выставка «Фаберже в Лондоне: от романтики к революции» продлится до 8 мая 2022 года. Мы будем тесно сотрудничать с Министерством культуры Британии и с кредиторами (российскими музеями. — NEWS.ru), чтобы обеспечить безопасное возвращение экспонатов по окончании выставки.
В Музее подтвердили, что поддерживают открытый диалог с коллегами из РФ.
Но по соображениям безопасности мы не можем спекулировать по поводу отдельных соглашений, — заключили в Лондоне.
Великобритания. Лондон. Ювелирные пасхальные яйца «Зимнее» (слева) и «Трехсотлетие дома Романовых» (справа), изготовленные фирмой Карла Фаберже в 1913 году по заказу Николая IIJonathan Brady/PA Images/ТАСС
Выставка «Фаберже в Лондоне: от романтики к революции», рассказывающая о лондонском филиале знаменитого русского ювелирного дома, собрала аншлаг. Корреспондент NEWS.ru заглянула на сайт музея (одного из крупнейших европейских собраний декоративно-прикладного искусства) и убедилась, что билеты на нее распроданы. Однако руководство пытается «организовать дополнительные билеты», сказано в объявлении.
Некоторые экспонаты — изящные портсигары, статуэтки — были пожалованы для выставки лично её Величеством Елизаветой Второй. Всего же в подготовке экспозиции приняли участие полсотни музеев и меценатов из разных стран, включая, конечно же, Россию. Три из пятнадцати императорских яиц Фаберже, впервые собранных в одном месте, предоставили Музеи Московского Кремля. Причем британским кураторам выставки разрешили самостоятельно их выбрать. Это пасхальное яйцо «Московский Кремль» (1906) — внутри у него спрятан затейливый музыкальный механизм, исполняющий мелодию распева «Херувимская песнь». Ещё из Москвы до Лондона добралось нефритовое пасхальное яйцо «Александровский дворец», созданное по заказу Николая II. Последний российский император подарил его своей жене Александре Фёдоровне на Пасху 1908 года. Оно инкрустировано золотом и драгоценными камнями, украшено акварельными портретами царских детей и имеет внутри «сюрпризец» — мини-макет Александровского дворца в Царском селе. Наконец, третья драгоценность — пасхальное яйцо «Трёхсотлетие дома Романовых», созданное в 1913 году.
Кстати, экспонаты для лондонской выставки предоставили не только Музеи Московского Кремля, но также Государственный музей-заповедник «Павловск», Государственный Эрмитаж, Музей Фаберже из Санкт-Петербурга и Минералогический музей имени Ферсмана Российской академии наук.