«Прекращение огня ― красная линия»: ЕС обвинили в подстрекательстве Киева Представитель МИД Венгрии Менцер: лидеры Евросоюза не хотят завершать конфликт на Украине

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Госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил в эфире радиостанции Kossuth, что лидеры стран Евросоюза (ЕС) не хотят добиться прекращения огня на Украине. Он добавил, что для глав ЕС это красная линия, которую никто не намерен переходить. Он подчеркнул, что Европа хочет продолжения украинского конфликта и отметил, что Венгрию пытаются заставить изменить свою позицию по этому вопросу.

Лидеры ЕС ясно дали понять, что прекращение огня ― красная линия, для них это неприемлемо. В Евросоюзе считают, что украинский конфликт должен продолжаться, — сказал Менцер.

Он выразил свою обеспокоенность в том, что после поставок танков Киеву и переговоров об отправке истребителей, Европа может решить отправить своих военных на Украину.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что отношения НАТО и России не наладятся с окончанием специальной военной операции. По его словам, страны НАТО должны наращивать вложения в оборонный сектор. Он уточнил, что Альянс должен и дальше поддерживать Украину, так как это «в собственных интересах безопасности» НАТО. Кроме того, Столтенберг считает, что Альянс не избежит риска эскалации конфликта при расширении военной помощи Украине, зато возможная победа России представляет большую опасность для НАТО.