«Предвзято и декоративно»: посол РФ в Греции описал политику МУС Посол РФ в Греции Маслов назвал МУС воплощением политики двойных стандартов

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Международный уголовный суд (МУС) не способен решать вопросы, связанные с неправомерными действиями в ходе вооруженных конфликтов, заявил посол России в Греции Андрей Маслов. По его словам, деятельность организации носит предвзятый и во многом декоративный характер. Статья российского посла «Международный уголовный суд как воплощение западной политики двойных стандартов» опубликована в греческой газете Та Неа.

На фоне боестолкновений на Украине в очередной раз проявляется предвзятый и во многом декоративный характер деятельности Гаагского суда. <...> Наши надежды на то, что этот суд продолжит наследие Нюрнбергского и Токийского трибуналов и будет беспристрастно заниматься расследованием серьезных международно-правовых преступлений, не оправдались, — резюмировал дипломат.

Маслов напомнил, что Россия изначально была в числе наиболее активных участников разработки Римского статута МУС. Она подписала его и даже приступила к процессу ратификации, заключил посол.

Ранее доктор юридических наук Александр Домрин усомнился в том, что Международный уголовный суд выдаст ордер на арест президента Украины Владимира Зеленского после крушения Ил-76. Эксперт заявил NEWS.ru, что виновные в крушении российского самолета Ил-76 вообще вряд ли будут наказаны, хотя бы потому что для этого их необходимо доставить в Россию. Так он прокомментировал заявление первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского о том, что всех виновных в катастрофе привлекут к ответственности.