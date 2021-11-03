Предвестник эндемии: коронакризис в Британии стал экспериментом

Резкая вспышка заболеваемости коронавирусом в Великобритании, решившейся этим летом на снятие жёстких ковид-ограничений, оказалась в фокусе внимания мирового сообщества. Нередко эпидемиологическая ситуация в Соединённом Королевстве «предсказывала» то, что наступало в других государствах гораздо позже. Так, именно здесь были обнаружены штаммы «альфа» и «дельта» до того, как они получили широкое распространение за границей. Эксперты говорят, что нынешняя волна в Британии обещает стать тестом на то, можно ли в ближайшие годы рассчитывать на смягчение запретов и на то, может ли кризис достигнуть фазы эндемии.
В период с июля по октябрь этого года Британия столкнулась с 3 млн случаев заболевания коронавирусом. Это сопоставимо с показателями периода жёсткого локдауна в стране. Всплеск произошёл, даже несмотря на то что 79,5% населения в возрасте от 12 лет
Сейчас показатели
Соединённое Королевство было первопроходцем западного мира не только в столкновении с такими заразными штаммами, как «альфа» или «дельта», но и в мерах по смягчению контроля. Так, Англия стала одним из первых регионов Западной Европы, снявшим практически все строгие ковид-ограничения на фоне широкого охвата вакцинации. Распоряжение об отмене социального дистанцирования и использования масок было принято 19 июля. Уэльс и Шотландия, которые установили свою собственную политику в сфере здравоохранения, сняли большинство ограничений 7 и 9 августа. Северная Ирландия последовала их примеру 31 октября.
Сценарии для Британии
Новый рост числа заболевших среди британцев
Кризис с COVID-19 еще далёк от завершения, и глобальная ситуация вызывает серьёзную тревогу, — говорится в заявлении Фаррара.
На сегодняшний момент самые оптимистичные сценарии для Британии, смоделированные экспертами Имперского колледжа Лондона и основанные на предположениях относительно иммунного «поведения», предсказывают устойчивый рост заболеваемости в период с октября 2021 года по март 2022 года. Это, как утверждают прогнозисты, может привести к примерно 43 тыс. случаев госпитализации и к свыше 5 тыс. смертей.
Важнейшим фактором в ближайшие месяцы становится высокая циркуляция вируса. Из-за холодной погоды люди будут больше времени проводить в помещениях, где инфекция распространяется гораздо быстрее.
Что-то похожее на эндемию
Как одна из первых стран, которые доверяют высокому охвату вакцинации и ответственности общества, Британия фактически становится экспериментальным образцом для других. У наблюдателей даже есть основания
В разговоре с NEWS.ru вирусолог и профессор молекулярной онкологии Уорикского университета Лоуренс Янг усомнился в том, что дальнейшую ситуацию в Великобритании можно предсказать.
Вакцинация позволила значительно обуздать случаи тяжёлых заболеваний и госпитализации, но мы медленно вакцинируем детей в возрасте от 12 до 15 лет, а ослабление иммунитета в возрасте старше 50 лет означает, что для обеспечения непрерывной защиты необходимы бустерные уколы. По мере увеличения доли населения, обладающего иммунитетом, мы можем достичь равновесия с вирусом, что похоже на эндемическую фазу.
Но этот сценарий, как говорит исследователь, возможен при условии, что вирус не будет меняться, генерируя новые варианты, которые могут быть более заразными и более устойчивыми к вакцинам.
Янг считает, что следует наблюдать за примером Израиля, который уже который месяц занимается внедрением бустерных доз. Исследования Института Вейцмана демонстрируют, что люди, получившие третью дозу вакцины, почти в 20 раз реже сталкиваются с тяжёлой формой инфекции и в 10 раз реже заражаются.
Вирусолог предположил, что людям, скорее всего, потребуется регулярная ревакцинация в течение нескольких лет, после чего, возможно, возникнет ситуация, когда коронавирус станет действительно эндемичным и будет связан только с ограниченными и в основном умеренными вспышками, которые, вероятно, будут происходить преимущественно в зимние месяцы.