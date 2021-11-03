Предвестник эндемии: коронакризис в Британии стал экспериментом

Резкая вспышка заболеваемости коронавирусом в Великобритании, решившейся этим летом на снятие жёстких ковид-ограничений, оказалась в фокусе внимания мирового сообщества. Нередко эпидемиологическая ситуация в Соединённом Королевстве «предсказывала» то, что наступало в других государствах гораздо позже. Так, именно здесь были обнаружены штаммы «альфа» и «дельта» до того, как они получили широкое распространение за границей. Эксперты говорят, что нынешняя волна в Британии обещает стать тестом на то, можно ли в ближайшие годы рассчитывать на смягчение запретов и на то, может ли кризис достигнуть фазы эндемии.

В период с июля по октябрь этого года Британия столкнулась с 3 млн случаев заболевания коронавирусом. Это сопоставимо с показателями периода жёсткого локдауна в стране. Всплеск произошёл, даже несмотря на то что 79,5% населения в возрасте от 12 лет получили к 31 октября две дозы вакцины.

Joel Goodman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сейчас показатели растут . Причём уровень распространения COVID-19 в Британии считается более высоким , чем в странах континентальной Европы, которая с замиранием сердца следит за тем, к чему приведёт очередной раунд борьбы с заболеваемостью по ту сторону Ла-Манша.

Соединённое Королевство было первопроходцем западного мира не только в столкновении с такими заразными штаммами, как «альфа» или «дельта», но и в мерах по смягчению контроля. Так, Англия стала одним из первых регионов Западной Европы, снявшим практически все строгие ковид-ограничения на фоне широкого охвата вакцинации. Распоряжение об отмене социального дистанцирования и использования масок было принято 19 июля. Уэльс и Шотландия, которые установили свою собственную политику в сфере здравоохранения, сняли большинство ограничений 7 и 9 августа. Северная Ирландия последовала их примеру 31 октября.

Сценарии для Британии

Новый рост числа заболевших среди британцев не могли не связать с последствиями политики послаблений. Тревожным симптомом стало то, что в конце октября британскую Научно-консультативную группу по чрезвычайным ситуациям покинул учёный Джереми Фаррар, который выступал сторонником сохранения жёстких карантинных мер. Он был среди тех британских специалистов, которые призвали к введению запретов ещё в середине марта 2020 года — на фоне показателей в Италии и Франции.

Кризис с COVID-19 еще далёк от завершения, и глобальная ситуация вызывает серьёзную тревогу, — говорится в заявлении Фаррара.

На сегодняшний момент самые оптимистичные сценарии для Британии, смоделированные экспертами Имперского колледжа Лондона и основанные на предположениях относительно иммунного «поведения», предсказывают устойчивый рост заболеваемости в период с октября 2021 года по март 2022 года. Это, как утверждают прогнозисты, может привести к примерно 43 тыс. случаев госпитализации и к свыше 5 тыс. смертей.

Лондон, Великобритания Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Важнейшим фактором в ближайшие месяцы становится высокая циркуляция вируса. Из-за холодной погоды люди будут больше времени проводить в помещениях, где инфекция распространяется гораздо быстрее.

Что-то похожее на эндемию

Как одна из первых стран, которые доверяют высокому охвату вакцинации и ответственности общества, Британия фактически становится экспериментальным образцом для других. У наблюдателей даже есть основания полагать , что Соединённое Королевство с его большим числом заболевших и привившихся сейчас может оказаться в числе государств, наиболее близких к переломному моменту — когда коронавирус станет эндемическим заболеванием.

В разговоре с NEWS.ru вирусолог и профессор молекулярной онкологии Уорикского университета Лоуренс Янг усомнился в том, что дальнейшую ситуацию в Великобритании можно предсказать.

Вакцинация позволила значительно обуздать случаи тяжёлых заболеваний и госпитализации, но мы медленно вакцинируем детей в возрасте от 12 до 15 лет, а ослабление иммунитета в возрасте старше 50 лет означает, что для обеспечения непрерывной защиты необходимы бустерные уколы. По мере увеличения доли населения, обладающего иммунитетом, мы можем достичь равновесия с вирусом, что похоже на эндемическую фазу. Лоуренс Янг профессор молекулярной онкологии Уорикского университета профессор молекулярной онкологии Уорикского университета

Но этот сценарий, как говорит исследователь, возможен при условии, что вирус не будет меняться, генерируя новые варианты, которые могут быть более заразными и более устойчивыми к вакцинам.

Лондон, Великобритания Dinendra Haria/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Янг считает, что следует наблюдать за примером Израиля, который уже который месяц занимается внедрением бустерных доз. Исследования Института Вейцмана демонстрируют, что люди, получившие третью дозу вакцины, почти в 20 раз реже сталкиваются с тяжёлой формой инфекции и в 10 раз реже заражаются.

Вирусолог предположил, что людям, скорее всего, потребуется регулярная ревакцинация в течение нескольких лет, после чего, возможно, возникнет ситуация, когда коронавирус станет действительно эндемичным и будет связан только с ограниченными и в основном умеренными вспышками, которые, вероятно, будут происходить преимущественно в зимние месяцы.