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Предварительное слушание по делу Тинькова перенесено в Лондоне на 31 июля

15:33, 10 июля 2020 22
Олег Тиньков Олег Тиньков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд Лондона перенёс на 31 июля рассмотрение дела об экстрадиции Олега Тинькова в США. Оно должно было состояться 13 июля.

Административное слушание дела перенесено на 31 июля, — цитирует сообщение ТАСС.

Американские власти обвиняют Олега Тинькова в сокрытии активов в размере $1 млрд при отказе от гражданства США. Банкиру грозит до шести лет тюрьмы.

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, в котором рассматривается дело, отпустил бизнесмена под залог £20 млн ($36 млн). Кроме того, суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.

Как писал NEWS.ru, Тиньков, который борется с лейкемией, сообщил, что перенёс коронавирусную инфекцию. По его словам, ему удалось справиться с COVID-19 три месяца назад.

Врачи диагностировали у Тинькова острую лейкемию в октябре 2019 года. Публичное заявление об этом он сделал полгода спустя, в марте 2020-го, заявив, что основным приоритетом в его жизни является здоровье. Предприниматель объявил об уходе с поста главы совета директоров Тинькофф Банка. На фоне этого стоимость акций материнской компании TCS Group серьёзно упала на бирже, однако впоследствии начала восстанавливать позиции.

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