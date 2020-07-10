Предварительное слушание по делу Тинькова перенесено в Лондоне на 31 июля

https://static.news.ru/photo/ec84ef8c-c2a9-11ea-af67-fa163e074e61_660.jpg Олег Тиньков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд Лондона перенёс на 31 июля рассмотрение дела об экстрадиции Олега Тинькова в США. Оно должно было состояться 13 июля.

Административное слушание дела перенесено на 31 июля, — цитирует сообщение ТАСС.

Американские власти обвиняют Олега Тинькова в сокрытии активов в размере $1 млрд при отказе от гражданства США. Банкиру грозит до шести лет тюрьмы.

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, в котором рассматривается дело, отпустил бизнесмена под залог £20 млн ($36 млн). Кроме того, суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.

Как писал NEWS.ru, Тиньков, который борется с лейкемией, сообщил, что перенёс коронавирусную инфекцию. По его словам, ему удалось справиться с COVID-19 три месяца назад.