Власти Таиланда в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции 11 марта ввели ограничения на туристические визиты в страну для граждан 18 государств. Глава маркетинговой службы тайского представительства по туризму Константин Кинель прокомментировал это решение и рассказал о законной процедуре въезда в страну.
По словам специалиста, которые
Кинель отметил, что существует два варианта туристического пребывания в Таиланде. Для путешественников из стран, не попавших под ограничения, по-прежнему доступно оформление визы по прибытию. Второй вариант — безвизовое пребывание на срок до 30 дней для граждан стран, заключивших двусторонние соглашения с Таиландом.
Ранее, как писал NEWS.ru, представитель МИД Таиланда уточнила, что объявление об ограничениях на въезд вступит в силу после опубликования в государственном печатном издании. Точная дата пока неизвестна.
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