https://static.news.ru/photo/8e1ac9d6-638f-11ea-bb13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Otto Stadler/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Таиланда в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции 11 марта ввели ограничения на туристические визиты в страну для граждан 18 государств. Глава маркетинговой службы тайского представительства по туризму Константин Кинель прокомментировал это решение и рассказал о законной процедуре въезда в страну.

По словам специалиста, которые приводит «Москва 24», решение королевства о приостановлении получения визы по прибытию не коснётся россиян, поскольку двустороннее соглашение в этой сфере между Москвой и Бангкоком продолжает действовать.

Кинель отметил, что существует два варианта туристического пребывания в Таиланде. Для путешественников из стран, не попавших под ограничения, по-прежнему доступно оформление визы по прибытию. Второй вариант — безвизовое пребывание на срок до 30 дней для граждан стран, заключивших двусторонние соглашения с Таиландом.

Ранее, как писал NEWS.ru, представитель МИД Таиланда уточнила, что объявление об ограничениях на въезд вступит в силу после опубликования в государственном печатном издании. Точная дата пока неизвестна.