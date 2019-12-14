https://static.news.ru/photo/9b379168-1e97-11ea-8f03-fa163e074e61_660.jpg Тони-Энн Сингх Фото: Toni-Ann Singh/facebook.com

23-летняя представительница Ямайки стала обладательницей титула «Мисс мира — 2019».

Француженка Офели Мезино стала первой вице-мисс. Тройку лидеров замкнула представительница Индии Суман Рао.

Церемония награждения прошла в Лондоне. Мексиканская модель Ванесса Понсе де Леон, пебедившая в этом конкурсе в прошлом году, передала корону Тони-Энн Сингх, говорится на официальном сайте конкурса.

Ранее NEWS.ru рассказывал, как победительница конкурса красоты «Мисс Африка» Доркас Касинде попала в курьёзную ситуацию. Во время церемонии награждения на голову девушке упали искры от пиротехники, и у неё загорелся парик.