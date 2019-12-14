23-летняя представительница Ямайки стала обладательницей титула «Мисс мира — 2019».
Француженка Офели Мезино стала первой вице-мисс. Тройку лидеров замкнула представительница Индии Суман Рао.
Церемония награждения прошла в Лондоне. Мексиканская модель Ванесса Понсе де Леон, пебедившая в этом конкурсе в прошлом году, передала корону Тони-Энн Сингх, говорится на официальном
Ранее NEWS.ru рассказывал, как победительница конкурса красоты «Мисс Африка» Доркас Касинде попала в курьёзную ситуацию. Во время церемонии награждения на голову девушке упали искры от пиротехники, и у неё загорелся парик.
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