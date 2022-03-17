Представители России и Китая обсудили сотрудничество в области безопасности

Посол России в Пекине Андрей Денисов встретился со специальным представителем МИД КНР по вопросам внешней безопасности Чэном Гопином, сообщило МИД КНР. Стороны обсудили сотрудничество двух стран в области безопасности и борьбы с терроризмом, сообщает ТАСС.

Специальный представитель МИД КНР по вопросам внешней безопасности Чэн Гопин встретился с послом РФ в Китае Андреем Денисовым для обмена мнениями о сотрудничестве сторон в сфере безопасности, — сообщила пресс-служба МИД КНР.

Представитель внешнеполитического ведомства Китая также проинформировал российского посла о прошедших двух сессиях высшего консультативного и законодательного органов страны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил, что американский президент Джо Байден заявит руководству КНР, что Вашингтон предпримет меры, если выяснится, что Китай поддерживает действия России на Украине. При этом глава внешнеполитического ведомства не назвал меры, которые могут быть предприняты. Переговоры Байдена с руководством Китая состоятся в пятницу, 18 марта. В Белом дома рассчитывают, что Пекин окажет влияние на Москву, чтобы завершить специальную операцию на Украине.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Альянс продолжит поставки вооружения на Украину. Он отметил, что в организации понимают «фрустрацию и отчаяние» президента Зеленского из-за происходящих в стране событий. Генсек добавил, что в рамках новых поставок Киеву будут переданы продвинутые противовоздушные и противотанковые системы.