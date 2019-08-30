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Встреча, посвящённая строительству грузинского блокпоста на границе с Южной Осетией, прошла между представителями двух стран и России.

По словам главы осетинской делегации Егора Кочиева, стороны приняли решение о деэскалации конфликта. Он отметил конструктивность диалога, передаёт РИА Новости .

Техническая встреча завершилась, она была довольно конструктивной. Это, однозначно, шаг вперёд. Стороны договорились, что необходимо сделать конкретные шаги для деэскалации ситуации, — поделился он.

Политик подчеркнул, что с такими действиями согласились практически все присутствующие. Кроме того, он анонсировал ещё одну встречу, которая пройдёт на следующей неделе.

Как писал News.ru, ранее МИД Южной Осетии обвинил Грузию в строительстве укреплений в приграничных районах. Власти территориального образования, которое в Тбилиси считают своей автономией, напомнили, что аналогичная ситуация имела место в августе 2008 года в преддверии «пятидневной войны».