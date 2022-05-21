Представители пяти стран покинули встречу АТЭС из-за выступления России

Представители США, Японии, Канады, Австралии и Новой Зеландии покинули встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке в ходе выступления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, сообщает японское издание Kyodo. Отмечается, что причиной демарша стало несогласие с действиями России на Украине.

Представители пяти государств, включая Японию и США, покинули встречу министров торговли стран Азиатско-Тихоокеанского региона 21 мая, в день открытия двухдневной конференции в Бангкоке, в знак протеста против России, — передаёт японское издание.

Член Совфеда Алексей Пушков ранее заявил, что причиной глобального продовольственного и энергетического кризиса стала антироссийская позиция Запада. Сначала были проигнорированы предложенные Россией гарантии безопасности, затем Москву обложили санкциями из-за спецоперации на Украине, считает Пушков.

Президент России Владимир Путин также отметил, что создатели санкционных пакетов руководствуются русофобскими соображениями и «раздутыми» политическими амбициями.