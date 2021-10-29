Представители правящей партии в Грузии стали мэрами в 19 из 20 городов

Представители правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победили в 19 из 20 городов во втором туре выборов мэра. Единственным городом, где большинство голосов набрал кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение», стал Цаленджиха. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Грузии с 99,87% участков в Тбилиси и 100% участков в других городах, сообщает ТАСС.

Действующий мэр грузинской столицы Тбилиси Каха Каладзе победил с результатом 55,6%, обойдя своего конкурента из «Единого национального движения» Ника Мелия (44,4%).

Другие крупные города Грузии, такие как Рустави, Поти, Кутаиси и Батуми, также проголосовали за представителей правящей партии. Единственным городом, где победу одержал кандидат от оппозиции стал Цаленджиха в крае Самегрело — Земо Сванети. Здесь, с результатом 51,1%, победил Георгий Харчилава.

Второй тур выборов в Грузии прошёл в субботу, 30 октября. Жители также выбирали депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. В первом туре правящая партия набрала 46,7%, победив в 44 из 64 муниципалитетах.

Ранее сообщалось, что грузинские телеканалы представили разные предварительные данные с экзитполов второго тура муниципальных выборов. Так, телеканал «Имеди» заявил, что во втором туре выборов мэра Тбилиси действующий градоначальник Каха Каладзе набирает 57,2%, оппозиционер Ника Мелия — 42,8%.

В свою очередь телеканал «Мтавари Архи» представил совершенно другие данные. Мелия набирает 51%, Каладзе — 49%. Кроме того, телеканал утверждает, что кандидаты в мэры от оппозиции побеждают в пяти крупнейших городах Грузии на местных выборах.