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Представители правящей партии Болгарии посетят Киев по вопросу вооружения

12:22, 24 апреля 2022
Представители правящей партии Болгарии посетят Киев по вопросу вооружения Фото: pixabay.com
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Представители правящей коалиции в Болгарии планируют 27 апреля посетить Киев для обсуждения вопроса по поставкам вооружения Украине, заявил в эфире телеканала BTV премьер-министр Болгарии Кирил Петков. Он также озвучил поэтапный план действий в рамках поездки.

Первое, мы передадим бронежилеты и каски, как и было обещано. Второе, мы покажем свою политическую поддержку Украине. Третье, обсудим вопрос о том, как вернуть обратно наше судно из Черноморска, — заявил Петков.

Он отметил, что из-за ситуации на Украине маршрут поездки будет специфический — через Польшу.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что вопрос поставок оружия Украине привёл к политическим спорам в болгарском правительстве.

В апреле жители Болгарии остро отреагировали на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Украине необходимо поставлять тяжёлое вооружение. Читатели газеты «Факты» оставили десятки негативных комментариев под статьёй о милитаристических призывах Германии.

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