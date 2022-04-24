Представители правящей партии Болгарии посетят Киев по вопросу вооружения

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Дания приступила к переброске военной техники в Латвию после того, как местные власти приняли решение о создании боевой группы в количестве тысячи человек. Данное решение датский министр обороны Мортен Бёдско объяснил тем, что Вооружённые силы России стали серьёзной угрозой для безопасности страны. В пресс-релизе, опубликованном на сайте военного ведомства, он отметил, что Дания взяла на себя ответственность за наращивание оборонительного потенциала НАТО на востоке.

Россия предоставила нам серьёзный вызов в области политики безопасности для Дании и остальных европейских стран. Дания берёт на себя ответственность за европейскую безопасность и вносит один из крупнейших вкладов в...